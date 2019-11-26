У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" значно погіршилося здоров'я, - адвокат
|10:01 06.12.2019
|Крым
У фігуранта другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова значно погіршився стан здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами адвоката Гафарова Рифата Яхіна, ні керівництво слідчого ізолятора, де утримується підзахисний, ані прокуратура, ані Громадська наглядова комісія не реагують на заяви про погіршення здоров'я.
"Стан здоров'я у нього все гірше і гірше. Можу сказати, що всі, хто виступають за те, щоб утримувати його в слідчому ізоляторі, його повільно вбивають. Їм важливі інтереси слідства. Жоден медичний документ, що підтверджує його хвороба, не береться до уваги. Відчуття, що його взагалі людиною не вважають", - повідомив адвокат.
Наголошується, що 5 грудня Гафаров написав чергового листа, в якому повідомив, що його містять в холодній камера, через що у нього погіршилося хронічне ниркове захворювання. Крім цього, за словами адвоката, у підзахисного погіршився слух - він практично не чує на одне вухо.
Ще на цю тему:
МЗС висловило протест Росії через вирок українцю Сейтосманову
Генконсул України в Ростові-на-Дону відвідає засудженого фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" в СІЗО
Росія засудила кримського активіста Сейтосманова до 17 років колонії
Апеляцію на вирок фігурантам “сімферопольської справи” розглянуть наприкінці грудня
У кримського татарина в російському СІЗО відібрали ліки
Политзаключенного Асанова удерживают в спецблоке СИЗО / Фото