У фігуранта другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова значно погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами адвоката Гафарова Рифата Яхіна, ні керівництво слідчого ізолятора, де утримується підзахисний, ані прокуратура, ані Громадська наглядова комісія не реагують на заяви про погіршення здоров'я.

"Стан здоров'я у нього все гірше і гірше. Можу сказати, що всі, хто виступають за те, щоб утримувати його в слідчому ізоляторі, його повільно вбивають. Їм важливі інтереси слідства. Жоден медичний документ, що підтверджує його хвороба, не береться до уваги. Відчуття, що його взагалі людиною не вважають", - повідомив адвокат.

Наголошується, що 5 грудня Гафаров написав чергового листа, в якому повідомив, що його містять в холодній камера, через що у нього погіршилося хронічне ниркове захворювання. Крім цього, за словами адвоката, у підзахисного погіршився слух - він практично не чує на одне вухо.