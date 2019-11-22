Міністерство США ввело санкції стосовно кількох росіян і 7 російських компаній, пов'язаних з кібербезпекою.

Список опублікований на сайті відомства, передає телеканал Дождь, повідомляє УНІАН.

В список організацій увійшли «Бізнес-Столиця», Evil Corp (Dridex Gang), «Оптима», «Трейд-Інвест», «ЦАО», «Вертикаль», «Юніком».

Обмеження також введені відносно 17 осіб, серед яких Максим Якубець та Ігор Турашев. Вони звинувачуються в шахрайстві з комп'ютерним програмним забезпеченням.

У повідомленні відомства говориться, що діяльність Evil Corp призвела до збитку понад 100 мільйонів доларів, від її дій постраждали фінансові організації 40 країн. Її власника Максима Якубца заарештували заочно. За інформацію, яка приведе до його арешту, влада США призначили нагороду в п'ять мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, що в США збиралися обговорити нові санкції проти Росії.



