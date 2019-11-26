Глава МЗС про зміни до Конституції: це те, що записано в Мінських домовленостях
|09:15 06.12.2019
|Украина
Глава МЗС України Вадим Пристайко стверджує, що зміни Конституції в частині децентралізації були погоджені попереднім урядом в рамках Мінських домовленостей.
Про це міністр розповів у спілкуванні з українськими журналістами за результатами першого дня міністерської ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Президент Зеленський не один раз – тут питання не в його міністрах, ні в його помічниках – він сам сказав, що є певні червоні лінії, які ми не переступаємо" - зазначив він.
За словами Пристайка, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд і це було записано в Мінських домовленостях.
"Це те, що було обіцяно, це те, що було зроблено під військовим тиском, коли на нас наступали, коли наші люди гинули. Це те що записано Мінських домовленостях, які ми виконуємо. Ніяких нових ідей, що стосуються змін до конституції, щонайменше в мене немає" - заявив міністр.
Як повідомлялося, команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в "Нормандському форматі", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.
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