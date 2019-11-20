Росія “не повинна змінювати режим в’їзду” для громадян України, незважаючи на “дії Києва, спрямовані на подальший розрив контактів між двома країнами”.

Таку думку в четвер у бесіді з кореспондентом російського агентства ТАСС висловив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін (фракція “Єдина Росія”), зазначає УНН.

Раніше в МЗС України повідомили, що уряд має намір з 1 березня 2020 року скасувати для українських громадян можливість перетинати кордон з Росією за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

“Я не думаю, що Росія повинна в даному випадку вносити зміни в свої власні правила. Я маю на увазі той факт, що українці їздять в Росію без віз. Йти на повідку нам у них не слід”, — сказав Затулін.

За його словами, рішення кабінету міністрів “створить складнощі громадянам України”. “Звичайно, будуть ті, які підкоряться цим правилам, і ті, напевно, може меншість, які поведуть себе по-іншому. Ми повинні всіляко заохочувати збереження колишнього режиму сполучення з Україною, тому що це нас об’єднує, а не розділяє. Поділ — це не наш план”, — заявив депутат.

Він також сказав, що “нова влада України потрапила в ту ж колію, у яку свого часу потрапила попередня влада”. “Вони діють в дусі обрубати всі зв’язки з Росією, створити складності своїм же власним громадянам у контактах з Росією, при отриманні інформації з Росії”, — вирішив додати Затулін.