У посольстві Нідерландів вручили правозахисну премію кримському адвокату

08:30 06.12.2019   Крым

У четвер, 5 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини в Посольстві Нідерландів в Україні відбулося вручення правозахисної премії "Тюльпан прав людини" кримському адвокату Лілі Гемеджі.

Про це адвокат Гемеджі повідомила кореспондентові Укрінформу.

"Правозахисну премію уряду Нідерландів "Тюльпан прав людини" сьогодні мені вручив посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мовляв", - сказала Гемеджі.

За її словами, премія символізує солідарність її засновників з усім кримськотатарським народом у "боротьбі з тією несправедливості, яка сьогодні відбувається в Криму".

Вручену їй нагороду вона розцінює як високу оцінку роботи всієї кримської команди адвокатів.

“Я розцінюю присудження особисто мені правозахисної премії як високу оцінку праці всієї кримської команди адвокатів, які працюють по політично мотивованих справах. Я вважаю, що в моїй особі цю премію отримали всі активісти "Кримської солідарності" і ті наші правозахисники й громадські журналісти, які сьогодні піддаються кримінальним переслідуванням і перебувають у слідчих ізоляторах та колоніях", – сказала Гемеджі.



Ще на цю тему:

15:30 06.12.2019
У Криму активісту Приходько на 2 місяці продовжили арешт
15:01 06.12.2019
У Криму окупанти судять українця Приходька в закритому режимі
12:45 06.12.2019
У парламенті Сербії побувала Наталія Поклонська
11:15 06.12.2019
Росія вимагає виключити згадки про окупований Крим з резолюції ОБСЄ
10:30 06.12.2019
В МЗС Австрії засудили РФ за анексію Криму та конфлікт на Донбасі
09:01 06.12.2019
Сущенко нагадав Дезіру про ув'язнених у РФ кримських журналістів
21:01 05.12.2019
«Ми стовідсотково за санкції» – посол Нідерландів про покарання Росії через анексію Криму
20:45 05.12.2019
Посольство України відреагувало на сюжет з "російським" Кримом на угорському ТБ
18:01 05.12.2019
МЗС викликало посла Казахстану з приводу заяви президента про Крим
16:30 05.12.2019
У Зеленського розповіли про план "Б" України, якщо Росія не виконуватиме зобов’язань
15:45 05.12.2019
На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію
14:15 05.12.2019
Художник з Казахстану прийшов до посольства України, що просити вибачення за заяву Токаєва про Крим
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 06.12.2019
Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти
13:15 06.12.2019
У Росії відреагували на слова помічника Зеленського про стіну в ОРДЛО
11:45 06.12.2019
Санкції в дії: у Сінгапурі за борги арештували російське судно
10:45 06.12.2019
У Кремлі розповіли про очікування від зустрічі Зеленського і Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 06.12.2019
Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
18:45 05.12.2019
Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 06.12.2019
В оккупированный Крым зашел учебный военный корабль «Перекоп»
16:01 06.12.2019
Новий конкурс на розробку шельфу Чорного моря оголосять в березні
15:30 06.12.2019
У Криму активісту Приходько на 2 місяці продовжили арешт
15:15 06.12.2019
Денісова звернулася до Москалькової через стан бранця Кремля Гафарова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд