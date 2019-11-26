У посольстві Нідерландів вручили правозахисну премію кримському адвокату
|08:30 06.12.2019
|Крым
У четвер, 5 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини в Посольстві Нідерландів в Україні відбулося вручення правозахисної премії "Тюльпан прав людини" кримському адвокату Лілі Гемеджі.
Про це адвокат Гемеджі повідомила кореспондентові Укрінформу.
"Правозахисну премію уряду Нідерландів "Тюльпан прав людини" сьогодні мені вручив посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мовляв", - сказала Гемеджі.
За її словами, премія символізує солідарність її засновників з усім кримськотатарським народом у "боротьбі з тією несправедливості, яка сьогодні відбувається в Криму".
Вручену їй нагороду вона розцінює як високу оцінку роботи всієї кримської команди адвокатів.
“Я розцінюю присудження особисто мені правозахисної премії як високу оцінку праці всієї кримської команди адвокатів, які працюють по політично мотивованих справах. Я вважаю, що в моїй особі цю премію отримали всі активісти "Кримської солідарності" і ті наші правозахисники й громадські журналісти, які сьогодні піддаються кримінальним переслідуванням і перебувають у слідчих ізоляторах та колоніях", – сказала Гемеджі.
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