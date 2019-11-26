Росія перетворює Крим на плацдарм для агресії в Чорноморському регіоні — МЗС
|08:15 06.12.2019
|Крым
Росія поступово перетворює анексований півострів Крим на військовий полігон, витісняє українців та кримських татар, створює плацдарм для подальших агресивних дій у Чорноморському регіоні.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
"Півострів перетворюється на військовий полігон. Звідти витісняють кримських татар і українців, завозять туди населення з території РФ, аби створити плацдарм для подальших агресивних дій у Чорноморському регіоні. Й це не просто слова. Російська економіка переживає не найкращі часи", - сказав Боднар.
Він наголосив, що Росія намагається створити ілюзію успішного розвитку півострова та неефективності міжнародних санкцій.
"Неправда, що санкції не працюють. Ще й як працюють, просто росіяни намагаються цього не показувати. Вони створюють ілюзію успіху, якого нема", - сказав дипломат.
Він переконаний, що основне завдання сьогодні – політичними методами домогтися припинення війни й поступово йти до реінтеграції своїх територій на наших умовах.
"Інакше бути не може. Якщо спробуємо гратися з росіянами в піддавки – однозначно програємо", - резюмував Боднар.
Як відомо, у кінці листопада начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив про те, що Росія має намір створити на території анексованого Криму потужну військову базу, аби "кошмарити" всю Європу і північну Африку, та здійснювати спроби встановити панування в Середземному морі, розглядаючи Чорноморський басейн "ледь не як російські внутрішні води".
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