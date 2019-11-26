Спроби РФ роз’єднати українську та кримськотатарську громаду, зокрема в Туреччині, є марними та ніяк не впливають на спільне бажання домогтися деокупації Криму та припинення російської агресії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Дуже важливо, що є взаємодія між українськими та кримськотатарськими організаціями. Це демонструє існування єдиної спільноти, і як не старалася б російська пропаганда – вона не може зруйнувати нашого спільного бажання добитися деокупації Криму та припинення російської агресії", - сказав Боднар.

Він також наголосив, що серед українців та кримських татар є розуміння того, скільки шкоди завдає в Туреччині російська пропаганда.

"Українці та кримські татари не піддаються її впливу, але частина громадян Туреччини можуть піддаватися. Присутність тут об'єктивної інформації щодо України, та окупації Криму, зокрема – це також питання для переговорів з турецькою стороною", - сказав він.

Боднар також звернувся до журналістів з проханням розвіювати фейки та нести правдиві меседжі.

Як відомо, Росія активно розповсюджує в Туреччині фейкову інформацію щодо ситуації на окупованому нею кримському півострові. Так, наприкінці листопада російські ЗМІ повідомили про те, що між Кримом та Туреччиною відновили паромне сполучення. У МЗС Туреччини цю інформацію спростували. Раніше Посольство України в Туреччині викрило чергову провокацію РФ — спробу легітимізувати окупацію Криму, готуючи в Стамбулі "Турецько-кримський економічний форум".