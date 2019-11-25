Посольство України в Угорщини звернулося до центрального угорського телеканалі М1 з вимогою виправити напис у відеосюжеті, в якому Крим позначено територією Росії.

Про це диппредставництво України повідомило у Facebook, передає Укрінформ.

"У зв'язку з появою на центральному угорському телеканалі М1 відеосюжету, в якому Крим позначено територією РФ, посольство звернулося до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини з вимогою щодо виправлення напису. Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування", - зазначається у повідомленні.

Дипломати додали, що очікують на виправлення напису на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини.

"Розраховуємо, що надалі подібні випадки не повторюватимуться", - акцентували в посольстві.

Як повідомлялося, нещодавно компанія Apple на своїх картах і в погодних програмах, що використовуються в РФ, почала показувати Крим як частину російської території.