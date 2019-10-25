Президент Туреччини Реджеп Ердоган очікує від союзників по НАТО підтримки в питанні Сирії, після того як Туреччина схвалила план Альянсу щодо захисту Польщі та країн Балтії від російської загрози.

Про це повідомляє Anadolu, передає РБК-Україна.

Ердоган закликав НАТО з повною серйозністю поставитися до питання загроз національній безпеці Туреччини з боку сирійських курдів.

"Туреччина підтримала заклик НАТО по затвердженню плану альянсу із захисту країн Балтії. Ми очікуємо від блоку аналогічного підходу і підтримки Анкари у боротьбі з тероризмом. На жаль, країни НАТО лише на словах заявляють про готовність до боротьби з тероризмом", - повідомив президент Туреччини.

Також Ердоган зазначив, що в лютому має відбутися чотиристороння зустріч лідерів Туреччини, Німеччини, Франції та Великобританії щодо Сирії. Зустріч пройде в Стамбулі.