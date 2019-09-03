7,1 тыс. тонн крымского зерна доставлены в сирийский порт Тартус

20:15 05.12.2019   Крым

Крымское зерно было загружено на бывших мощностях ахметовского зернового терминала «Авлита» в порту оккупированного Севастополя.

Об этом на условиях анонимности поведал директор судоходной компании, который отвечает за доставку груза, сообщает РИА Крым, передает Флот2017.

«Загрузка происходит с зернового терминального комплекса в Севастополе (принадлежит компании «Авал» – бывшая «Авлита» украинского магната Рината Ахметова – ред.). Это был первый пробный шаг. Мы прорабатываем вопрос открытия регулярной линии Севастополь-Тартус. Следующий рейс планируется ориентировочно во второй половине декабря», — заявил директор судоходной компании.

Напоминаем, отгрузка велась с зернового терминала «Стивидорной компании «Авлита», которая вошла в госкомпанию «Объединенная судостроительная корпорация».

«На данном этапе предложений по доставке грузов обратно не было, но мы этот вопрос прорабатываем. Это разные навалочные грузы. На судне можно установить рефрижераторные контейнеры для перевозки фруктов. Линия достаточно перспективна», — заявил директор судоходной компании.



Ще на цю тему:

12:40 28.10.2019
Российское зерно хотят поставлять в Египет через порты оккупированного Крыма
14:01 21.10.2019
Оккупанты готовят севастопольский 13-й судоремонтный завод к передаче в состав санкционной «ОСК»
20:10 10.10.2019
«Крымские морские порты» планируют углубить дно Керченского подходного канала
19:21 09.10.2019
Ефекту дії «азовського пакету санкцій» Макрона-Меркель вичерпано
16:30 08.10.2019
"Госкомрегистр" оформил в госсобственность девять объектов Крымских морских портов
10:40 30.09.2019
Втрати українських портів з 2014 року обчислюються мільярдами
11:30 18.09.2019
Севастопольский морской порт будет в собственности государства лишь частично
17:40 12.09.2019
В оккупированном Крыму обсудили вопросы развития морских портов
21:01 03.09.2019
За п'ять років окупації у кримські порти заходили понад 600 іноземних суден
17:01 03.09.2019
Решение о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность могут отменить
18:01 30.08.2019
Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно
16:00 19.07.2019
Строительство яхтенной марины в Балаклаве за год подорожало вдвое
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 05.12.2019
У Єгипті розбився вже другий винищувач МіГ-29, куплений у РФ
16:45 05.12.2019
Российские ударные вертолёты получат немецкие системы автоматизированного проектирования от Siemens AG
12:45 05.12.2019
У США назвали "нормандську" зустріч шансом для РФ повернути Донбас Україні
10:45 05.12.2019
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
18:45 05.12.2019
Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
20:55 04.12.2019
Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 05.12.2019
«Ми стовідсотково за санкції» – посол Нідерландів про покарання Росії через анексію Криму
20:45 05.12.2019
Посольство України відреагувало на сюжет з "російським" Кримом на угорському ТБ
20:15 05.12.2019
7,1 тыс. тонн крымского зерна доставлены в сирийский порт Тартус
20:01 05.12.2019
Кабмін запропонує РНБО нові санкції проти РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд