Крымское зерно было загружено на бывших мощностях ахметовского зернового терминала «Авлита» в порту оккупированного Севастополя.

Об этом на условиях анонимности поведал директор судоходной компании, который отвечает за доставку груза, сообщает РИА Крым, передает Флот2017.

«Загрузка происходит с зернового терминального комплекса в Севастополе (принадлежит компании «Авал» – бывшая «Авлита» украинского магната Рината Ахметова – ред.). Это был первый пробный шаг. Мы прорабатываем вопрос открытия регулярной линии Севастополь-Тартус. Следующий рейс планируется ориентировочно во второй половине декабря», — заявил директор судоходной компании.

Напоминаем, отгрузка велась с зернового терминала «Стивидорной компании «Авлита», которая вошла в госкомпанию «Объединенная судостроительная корпорация».

«На данном этапе предложений по доставке грузов обратно не было, но мы этот вопрос прорабатываем. Это разные навалочные грузы. На судне можно установить рефрижераторные контейнеры для перевозки фруктов. Линия достаточно перспективна», — заявил директор судоходной компании.