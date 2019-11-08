Кабінет міністрів має намір внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Текст відповідного розпорядження розміщено на Урядовому порталі, повідомляє День.

"У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету України, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про санкції" схвалити та внести в місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб за переліком згідно з додатком (для службового користування)", - йдеться у розпорядженні.

Передбачається, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство культури, молоді та спорту, Державна служба фінансового моніторингу, Державна податкова служба, Державна фіскальна служба, Фонд державного майна, Національний банк, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та інші державні органам повинні будуть відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення РНБО про застосування санкцій, моніторинг стану виконання такого рішення та його ефективність.

Міністерство закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради нацбезпеки і оборони повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.