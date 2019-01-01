У Єгипті розбився вже другий винищувач МіГ-29, куплений у РФ

19:45 05.12.2019   Россия

У четвер, 5 грудня, у Єгипті розбився винищувач російського виробництва МіГ-29.

Як повідомляють Ведомости, аварія сталася під час виконання навчально-тренувального польоту, передає НВ.

За наявними даними, пілот літака встиг катапультуватися, проте інформації щодо його стану поки немає.

При цьому зазначається, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, з 46 винищувачів, поставлених РФ в рамках комерційного контракту від 2016 року на загальну суму у $2,5 млрд.

Перший такий випадок стався у листопаді 2018-го.



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