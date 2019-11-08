Верховний представник ЄС сподівається на «конструктивну атмосферу» зустрічі «нормандської четвірки»

19:15 05.12.2019   Украина

Новий верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель сподівається на «конструктивну атмосферу» під час зустрічі лідерів «нормандського формату».

Під час розмови з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком він наголосив на незмінній підтримці Європейським союзом територіальної цілісності та суверенітету України, повідомляє  Радіо Свобода.

Боррель розповів, що вітає прогрес на шляху імплементації Мінських домовленостей. Водночас під час розмови із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим він зазначив, що повне виконання «Мінська» є ключовим.

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

 



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