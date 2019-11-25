ВМС сформували дивізіон на Азовському морі
|19:01 05.12.2019
|Крым
ВМС ЗС України сформували дивізіон надводних сил на Азовському морі.
Про це в ході урочистостей з нагоди іменування малого броньованого катеру «Костопіль» розказав командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, повідомляє Український мілітарний портал.
Пунктами базування новоствореного дивізіону є порти Бердянську та Маріуполя.
До формування дивізіону наявні надводні сили діяли в складі тактичної групи «Тритон», що була сформована з перекиданням сюди двох МБАКів та переходом на Азовське море пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець».
Також до тактичної групи мали приєднатися два малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», що були захоплені Росією разом з екіпажами 25 листопада 2018 року та повернуті 20 листопада 2019-го року.
Наразі у складі дивізіону знаходяться:
пошуково-рятувальне судну «Донбас» (A500)
морський буксир «Корець» (A830)
малий броньований артилерійський катер «Лубни»
малий броньований артилерійський катер «Кременчук»
Очікується, що у подальшому бойовий та чисельний склад дивізіону буде нарощуватися за рахунок введення нових бойових одиниць.
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