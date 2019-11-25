ВМС ЗС України сформували дивізіон надводних сил на Азовському морі.

Про це в ході урочистостей з нагоди іменування малого броньованого катеру «Костопіль» розказав командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, повідомляє Український мілітарний портал.

Пунктами базування новоствореного дивізіону є порти Бердянську та Маріуполя.

До формування дивізіону наявні надводні сили діяли в складі тактичної групи «Тритон», що була сформована з перекиданням сюди двох МБАКів та переходом на Азовське море пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець».

Також до тактичної групи мали приєднатися два малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», що були захоплені Росією разом з екіпажами 25 листопада 2018 року та повернуті 20 листопада 2019-го року.

Наразі у складі дивізіону знаходяться:

пошуково-рятувальне судну «Донбас» (A500)

морський буксир «Корець» (A830)

малий броньований артилерійський катер «Лубни»

малий броньований артилерійський катер «Кременчук»

Очікується, що у подальшому бойовий та чисельний склад дивізіону буде нарощуватися за рахунок введення нових бойових одиниць.