Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі

18:45 05.12.2019   Турция

Кіпр звернувся до Міжнародного суду ООН в Гаазі з проханням захистити його права на видобуток корисних копалин в морі на тлі оспорювання Туреччиною деяких ділянок у Середземномор’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидві країни перебувають в суперечці через морські зони навколо острова, де Кіпр видає ліцензії багатонаціональним компаніям на проведення розвідки нафти і газу.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс заявив, що Кіпр відданий захисту своїх суверенних прав усіма можливими правовими засобами. "У нашого звернення до Гааги саме ця мета", - сказав він журналістам в Нікосії.

Туреччина, яка не має дипломатичних відносин з міжнародно визнаним урядом Кіпру, заявляє, що у Нікосії або немає юрисдикції для видачі ліцензій, або ж деякі зони посягають на турецький континентальний шельф. Туреччина надіслала до Кіпру свої власні кораблі для проведення розвідки.

Перш ніж звернутись до суду, Кіпр намагався доставити повідомлення про свої наміри в посольство Туреччини в Афінах, але воно не було прийнято.

"Так що воно було відправлено іншим шляхом", - сказав президент Кіпру. "Існує доказ того, що повідомлення було отримано, так що це дає Кіпру право на звернення до суду", - додав він.

Кіпрське телебачення Sigma TV, яке першим повідомило новину, зазначило, що повідомлення було відправлено факсом.



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