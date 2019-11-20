Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться 28 січня у Брюсселі

18:30 05.12.2019   Украина

Шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі 28 січня у Брюсселі, на якій Київ представлятиме прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Про цеповідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської служби зовнішньої дії.

"Домовилися з Вадимом Пристайком провести Раду асоціації 28 січня. Підтримка ЄС Україні залишається непохитною на обох напрямках: процес реформ та припинення конфлікту", - заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель 5 грудня зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком на міністерській раді ОБСЄ у Братиславі.

Рада асоціації підведе підсумки виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС та інших пріоритетних реформ, а також розгляне ситуацію на сході України та в Криму.

Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого промислового безвізу.

Україна також піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціацію.



Ще на цю тему:

09:01 05.12.2019
У Єврокомісії запевнили, що окуповані території не завадять зближенню України з ЄС
10:15 02.12.2019
Новий склад Єврокомісії приступив до роботи
17:45 28.11.2019
Усі країни ЄС мають ратифікувати Стамбульську конвенцію – Європарламент
19:30 26.11.2019
Посол ЄС в Україні: І я, і Зеленський доживемо до членства України в Євросоюзі
19:15 26.11.2019
Постпред України при ЄС пропонує зібрати трьох омбудсменів з прав людини із РЄ, ЄС та ООН і оцінити ситуацію в Криму та на Донбасі
08:31 22.11.2019
ЄС привітав Україну з Днем Гідності і Свободи
13:30 21.11.2019
У представництві ЄС заявляють, що мають намір і далі сприяти реформам
20:30 20.11.2019
Яценюк після зустрічі з Туском: Ми повинні зробити все, щоб "нормандська зустріч" не стала "новим Мюнхеном" чи "Ялтою"
16:21 20.11.2019
Кабмін оновив план виконання Угоди про асоціацію з ЄС
11:30 20.11.2019
Україна і ЄС провели "вступну" розмову щодо вдосконалення Угоди про асоціацію
11:15 20.11.2019
Франція пропонує змінити правила для вступу в Євросоюз
08:15 19.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив єврокомісара, який відповідатиме за Україну
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 05.12.2019
У Єгипті розбився вже другий винищувач МіГ-29, куплений у РФ
16:45 05.12.2019
Российские ударные вертолёты получат немецкие системы автоматизированного проектирования от Siemens AG
12:45 05.12.2019
У США назвали "нормандську" зустріч шансом для РФ повернути Донбас Україні
10:45 05.12.2019
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
18:45 05.12.2019
Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
20:55 04.12.2019
Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 05.12.2019
«Ми стовідсотково за санкції» – посол Нідерландів про покарання Росії через анексію Криму
20:45 05.12.2019
Посольство України відреагувало на сюжет з "російським" Кримом на угорському ТБ
20:15 05.12.2019
7,1 тыс. тонн крымского зерна доставлены в сирийский порт Тартус
20:01 05.12.2019
Кабмін запропонує РНБО нові санкції проти РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд