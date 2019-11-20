Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться 28 січня у Брюсселі
|18:30 05.12.2019
|Украина
Шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі 28 січня у Брюсселі, на якій Київ представлятиме прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Про цеповідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської служби зовнішньої дії.
"Домовилися з Вадимом Пристайком провести Раду асоціації 28 січня. Підтримка ЄС Україні залишається непохитною на обох напрямках: процес реформ та припинення конфлікту", - заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.
Боррель 5 грудня зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком на міністерській раді ОБСЄ у Братиславі.
Рада асоціації підведе підсумки виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС та інших пріоритетних реформ, а також розгляне ситуацію на сході України та в Криму.
Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого промислового безвізу.
Україна також піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціацію.
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