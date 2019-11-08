Українцям можуть заборонити перетинати кордон з Росією за внутрішнім паспортом з 1 березня 2020 року

18:15 05.12.2019   Украина

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Кабінет міністрів з 1 березня 2020 року може скасувати можливість перетину громадянами України державного кордону з Росією за внутрішнім паспортом та свідоцтвом про народження.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, "уряд має намір скасувати можливість перетинання громадянами України державного кордону з Російською Федерацією за внутрішнім паспортом громадянина України та свідоцтвом про народження".

Погорельцев пояснив, що проектом постанови Кабміну передбачено зупинення дій положень угод з РФ у період 1997 та 2011 років, укладених ще до початку російської агресії. Він уточнив, що цими положеннями визначено перелік документів, за якими громадяни України мають право перетинати кордон з Росією, і це, серед іншого, внутрішній паспорт громадянина України та свідоцтво про народження для дітей віком до 16 років.

"Законом "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" чітко визначені документи, які дають право громадянину України на в'їзд або виїзд з України. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний та службовий паспорти України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу та посвідчення особи на повернення в Україну (дає право лише на в’їзд в Україну). У разі прийняття урядом постанови з 1 березня 2020 року до громадян України, які перетинають кордон з РФ, будуть застосовуватися положення цього закону в частині паспортних документів, які дають право на виїзд за кордон", - наголосив Погорельцев.

Також він нагадав, що використання внутрішнього паспорта і свідоцтва про народження (для дітей до 16 років) передбачено положеннями угоди між урядами України та РФ про умови безвізових поїздок громадян від 16 січня 1997 року.

Як сказав Погорельцев, перелічені документи вказані і в положеннях Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про порядок перетину державного кордону жителями прикордонних регіонів двох країн від 18 жовтня 2011 року.

Погорельцев пояснив, чому саме виникла необхідність внесення змін до цих угод.

Посилаючись на дані Адміністрації Державної прикордонної служби України, він зауважив, що щороку зростає кількість випадків виявлення підробок як свідоцтв про народження, так і внутрішніх паспортів у формі книжечки.

"По-перше, свідоцтво про народження дитини не підтверджує належність до громадянства України та не містить фотографії його власника, що унеможливлює ідентифікацію дитини на підставі цього документа, а також створює загрозу незаконного вивезення цієї дитини. По-друге, як внутрішній паспорт, так і свідоцтво про народження не містять інформацію про особу латиницею, що тим самим унеможливлює проведення перевірки цієї особи на наявність можливих обмежень на перетинання державного кордону згідно з базами компетентних органів України та Інтерполу, а також не дозволяє автоматично зчитати інформацію з цих документів при проходженні прикордонного контролю. По-третє, паспорт громадянина України у формі книжечки має низький ступінь захисту і може використовуватися зі зміненою фотокарткою при перетині кордону третіми особами, які вчинили або можуть вчинити протиправні дії, що загрожують державній безпеці та громадському порядку", - наголосив Погорельцев.

Також він пояснив, як ухвалення постанови відобразиться на українських громадянах.

За словами Погорельцева, "існуючий спрощений режим поїздок громадян України до РФ в умовах збройної агресії останньої є неадекватним загрозам національній безпеці України".

"Тому це питання є нагальним як для належної ідентифікації осіб при перетині державного кордону, так і для захисту прав та інтересів насамперед тих громадян України, які подорожують до та з РФ. У свою чергу, відтермінування дати початку застосування постанови до 1 березня наступного року є необхідним для проведення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи і своєчасного документування закордонними паспортами усіх громадян України", - сказав Погорельцев.

Крім того, він пояснив, яким чином зможуть оформити закордонний паспорт громадяни України, які перебувають у Росії.

"У разі тимчасового або постійного перебування на території Російської Федерації громадяни України можуть звернутися з клопотанням щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до Посольства України в Москві та консульських установ України у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі або Новосибірську, залежно від місця проживання. Станом на цей час таким правом уже скористалися понад 4 тисячі громадян України, які оформили в наших установах на території Росії біометричні закордонні паспорти", - заявив Погорельцев.

 



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