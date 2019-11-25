МЗС викликало посла Казахстану з приводу заяви президента про Крим

18:01 05.12.2019   Крым

5 грудня до МЗС України запросили посла Казахстану в Україні Самата Ордабаєва з приводу висловлювання президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про заперечення анексії Криму Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Під час зустрічі відбувся ґрунтовний обмін думками щодо актуального стану та перспектив двосторонніх відносин і взаємодії в міжнародних організаціях. З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим, оприлюднена на російськомовній версії вебсторінки державної телерадіокомпанії ФРН Deutsche Welle", - йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є "основою наших двосторонніх відносин і співпраці", додали в МЗС.

Нагадаємо, Токаєв заявив, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.

"Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму... Від початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - сказав президент Казахстану.



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