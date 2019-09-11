Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"

17:45 05.12.2019   Болгария

Болгарія виконує всі домовленості щодо будівництва газопроводу "Турецький потік" на своїй території, заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у відповідь президенту РФ Владіміру Путіну, який звинуватив Софію у затримці реалізації проєкту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.bg.

"Я не хочу говорити про те, що хотів сказати президент Путін. У нас є запевнення ЄС і США, що Болгарія буде центром розподілу газу. Болгарія дотримується процедур ЄС. Ми не Сербія, не Росія, не Туреччина. Ми дотримуємось процедур ЄС, були оголошені тендери", - заявив прем'єр-міністр.

Він сказав, що інформація Путіна може бути застарілою, оскільки в Болгарії "Турецький потік" активно будується з 4-5 новими кілометрами на день.

"Вибачте, але я не вірю, що серби роблять це набагато швидше за нас, але ми будемо готові вчасно", - зазначив голова уряду.

Борисов також наголосив, що Болгарія отримає газ з інших джерел через Грецію не пізніше наступного року.

Борисова запросили до Путіна, і, як очікується, він приїде наступного року. Це добрий привід побачити прогрес у наших проєктах, додав Борисов.

Росія будує "Турецький потік" двома нитками, кожна з яких матиме здатність транспортувати щорічно 15,75 млрд кубометрів газу.

Перша нитка "Турецького потоку" призначена для постачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Серед потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину. 

Софія сподівається, що весь трубопровід, який Болгарія назвала "Балканським потоком", запрацює ще 2020 року, але, враховуючи, що контракт із саудівською компанією був підписаний лише у вересні, деякі представники галузі сумніваються у цій часовій шкалі.



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