Прогрес на "нормандській зустрічі" прокладе шлях до врегулювання конфліктів в ряді країн - Пристайко

17:15 05.12.2019   Украина

Прогрес у вирішенні конфлікту в Україні може прокласти шлях до мирного врегулювання конфліктів на територіях Грузії, Молдови та Азербайджану.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.

“Шановні колеги, через декілька днів в Парижі на саміті нормандської четвірки ми спробуємо добитися прогресу у вирішенні найбільшого активного конфлікту в Європі. Ми сподіваємося, що прогрес в цьому напрямку може прокласти шлях до мирного врегулювання конфліктів не тільки в Україні, а й на територіях Грузії, Молдови та Азербайджанської Республіки при повній повазі до їх суверенітету і територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів”, — сказав міністр.

Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.



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