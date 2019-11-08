Прогрес на "нормандській зустрічі" прокладе шлях до врегулювання конфліктів в ряді країн - Пристайко
|17:15 05.12.2019
|Украина
Прогрес у вирішенні конфлікту в Україні може прокласти шлях до мирного врегулювання конфліктів на територіях Грузії, Молдови та Азербайджану.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.
“Шановні колеги, через декілька днів в Парижі на саміті нормандської четвірки ми спробуємо добитися прогресу у вирішенні найбільшого активного конфлікту в Європі. Ми сподіваємося, що прогрес в цьому напрямку може прокласти шлях до мирного врегулювання конфліктів не тільки в Україні, а й на територіях Грузії, Молдови та Азербайджанської Республіки при повній повазі до їх суверенітету і територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів”, — сказав міністр.
Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
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