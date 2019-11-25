Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідає засудженого на 17 років суворого режиму фігуранта севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова в СІЗО.

Його відеозвернення опублікувала на своїй сторінці в Facebook організація Кримська солідарність, передає УНН.

"Генеральне консульство України не залишить нашого громадянина в біді, звичайно ж буде реакція Міністерства закордонних справ України. Ми ж тут зі своїми колегами в Генеральному консульстві завжди підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати нашого громадянина. У мене в руках черговий дозвіл на візит до Енвера в СІЗО № 1 Ростова-на-Дону, де я буду на наступному тижні", - повідомив генконсул.

Малишевський подякував усім за підтримку і зазначив, що Сейтосманова можна повернути додому.

"Рано чи пізно Енвер буде вдома зі своєю сім'єю і зі своїм народом", - заявив Малишевський після рішення суду.

Нагадаємо, що суд РФ засудив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сейтосманова до 17 років ув'язнення.