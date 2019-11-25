Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні на конференції щодо очікувань від "нормандського саміту" заявив, що у Президента є план "Б" на випадок, якщо Росія не готова виконувати Мінські домовленості та не має чіткого часового терміну їх виконання.

Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.

"Ми чуємо від наших західних партнерів здивування щодо тої критики, яку висловлює опозиція відносно формули Штанмайєра, яку її лідери узгоджували з ними упродовж останніх трьох років", - сказав Єрмак.

З його слів, команда Президента їде до Парижа з сильною позицією і сподівається на успішність переговорів.

"Проте, ми також маємо план "Б". Якщо ми не побачимо готовності Росії щодо виконання Мінських домовленостей та чіткого часового терміну їх виконання, тоді ми будемо, висловлюючись фігурально, "будувати стіну". Користатися досвідом інших країн, перш за все Ізраїлю", - пояснив помічник Президента.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що існує план "Б" стосовно виборів на Донбасі.