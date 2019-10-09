Україна, Грузія і Молдова пропонують ЄС створити додатковий формат взаємодії
|16:15 05.12.2019
|Украина
Україна, Грузія і Молдова готові до більш глибокої секторальної інтеграції з Європейським Союзом і виступають за диференційований підхід у рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на зустрічі високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля з міністрами закордонних справ країн ініціативи ЄС "Східне партнерство" на полях міністерського засідання ОБСЄ у Братиславі, повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.
"Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що три країни готові до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митної та безпекової співпраці. У цьому контексті було запропоновано створити в рамках СхП додатковий формат взаємодії для асоційованих партнерів", - зазначається у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, зокрема, було наголошено, що Україна та інші асоційовані партнери ЄС – Грузія та Молдова - прагнуть отримати перспективу членства в Євросоюзі і в цьому зв’язку було б корисно більш активно застосовувати у рамках "Східного партнерства" принцип диференціації, виходячи з інтересів та амбіцій партнерів.
Під час зустрічі Боррелю було передано спільну заяву міністрів закордонних справ України, Грузії і Молдови з пропозиціями щодо подальшого розвитку "Східного партнерства".
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