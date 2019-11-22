Український суховантаж намагаються привести до одного з портів Греції...
|15:37 05.12.2019
|Украина
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:
Як пишуть місцеві ЗМІ, грецькі рятувальні судна "Karapiperis 18" (MMSI:23988200) та "Pantokrator" (IMO: 9376880) змогли 05.12.2019 взяти на буксир український суховантаж NEW LEO (IMO: 9113044), намагаються привести його до одного з портів Греції.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) та головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
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