Российские ударные вертолёты получат немецкие системы автоматизированного проектирования от Siemens AG

16:45 05.12.2019   Россия

Как стало известно, входящее в состав «Ростех» конструкторское бюро «Камов», производитель ударных вертолётов Ка-52, получит систему автоматизированного проектирования (САПР) NX производства Siemens PLM Software.

Всего будет закуплено 120 модулей NX Mach 3 Industrial Design, 5 модулей NX Advanced Sheet Metal, используемых при проектировании деталей из листового металла, 40 модулей NX Integration Classification, по 3 модуля NX Routing P&ID, NX Routing Cabling, NX Routing Piping and Tubing, NX Routing Harness и 5 модулей NX Motion, сообщает infonavigator.

Использование САПР NX призвано повысить эффективность: проектирования новых изделий; конструкторской подготовки производства; информационного обмена между подразделениями КБ «Камов» и остальными предприятиями холдинга «Вертолеты России».

Примечательно, что с 2009 года КБ «Камов» использовало САПР Catia французской компании Dassault Systemes.

В 2015 году, на волне бравурных заявлений об импортзамещении для российских КБ должны были разработать и внедрить САПР «Компас», но реализовать эту идею, как и многие импортзамещающие проекты так и не удалось.

На фоне этой масштабной поставки ПО от Siemens PLM Software, несколько забавно выглядит тот факт, что “Ростех” и “Вертолеты России”, находятся под действием санкций, не говоря уже о том, что немецкое программное обеспечение будет использоваться для создания ударных вертолётов. Тех самых ударных вертолетов, что не так давно в составе ВКС РФ чинили расправу над гражданским населением в Сирии, вызывая сожаления и озабоченность в Берлине, а так же негодование жителей практически всех стран ЕС, сквозь которые прошла волна беженцев из САР.



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