Художник з Казахстану Асхат Ахмедьяров 5 грудня прийшов до будівлі посольства України в Нур-Султані з плакатом, на якому було написано українською мовою: «Вибачте за нього» і малюнком із зображенням голови, імовірно, осла.

Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Практично відразу його схопили співробітники спеціалізованої служби охорони, які вирвали з його рук плакат. Представники посольства, які вийшли на вулицю, попросили присутніх відійти від входу до дипредставництва. Вони відмовилися прокоментувати те, що сталося.

Патруль, який прибув до посольства, не затримував художника, він поїхав своєю машиною.

Малюнок на плакаті Ахмедьярова, ймовірно, є посиланням на заяву глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва про те, що «анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», навів кримськотатарське прислів’я «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz ...» (« Наші діди казали: осел не стане конем ... »).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», – зазначив президент Казахстану.

У Міністерстві закордонних справ України заявили 4 грудня, що «либоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.