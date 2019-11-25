Художник з Казахстану прийшов до посольства України, що просити вибачення за заяву Токаєва про Крим

14:15 05.12.2019   Крым

Художник з Казахстану Асхат Ахмедьяров 5 грудня прийшов до будівлі посольства України в Нур-Султані з плакатом, на якому було написано українською мовою: «Вибачте за нього» і малюнком із зображенням голови, імовірно, осла.

Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Практично відразу його схопили співробітники спеціалізованої служби охорони, які вирвали з його рук плакат. Представники посольства, які вийшли на вулицю, попросили присутніх відійти від входу до дипредставництва. Вони відмовилися прокоментувати те, що сталося.

Патруль, який прибув до посольства, не затримував художника, він поїхав своєю машиною.

Малюнок на плакаті Ахмедьярова, ймовірно, є посиланням на заяву глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва про те, що «анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», навів кримськотатарське прислів’я «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz ...» (« Наші діди казали: осел не стане конем ... »).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», – зазначив президент Казахстану.

У Міністерстві закордонних справ України заявили 4 грудня, що «либоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



Ще на цю тему:

16:30 05.12.2019
У Зеленського розповіли про план "Б" України, якщо Росія не виконуватиме зобов’язань
15:45 05.12.2019
На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію
12:01 05.12.2019
Зеленський: Ми обов’язково повернемо наших людей і наші території
11:15 05.12.2019
СБУ затримала кримського «єдинороса», який їхав по український паспорт
08:15 05.12.2019
Деокупація Криму: активісти пікетуватимуть посольства країн Будапештського меморандуму
08:01 05.12.2019
«Осел не станет конем» — Чубаров отреагировал на слова президента Казахстана о Крыме
20:30 04.12.2019
Позов прокуратури Криму до Кабміну: до справи долучили Пенсійний фонд
20:01 04.12.2019
МЗС готує Казахстану демарші у зв'язку із запереченням анексії Криму Росією
19:15 04.12.2019
У Києві розраховують покрити 80% Криму українським радіомовленням
15:30 04.12.2019
Медведев даст 1,6 млрд Аксенову за доверие крымчан Путину
15:01 04.12.2019
Зеленський прагне повернути всіх полонених до Нового року
13:30 04.12.2019
Президент Казахстану про Крим: ми не вважаємо це анексією
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 05.12.2019
Российские ударные вертолёты получат немецкие системы автоматизированного проектирования от Siemens AG
12:45 05.12.2019
У США назвали "нормандську" зустріч шансом для РФ повернути Донбас Україні
10:45 05.12.2019
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
09:55 05.12.2019
Сенат США обговорить нові санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
20:55 04.12.2019
Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
18:45 04.12.2019
Столтенберг: російські комплекси С-400 у Туреччині не будуть інтегровані в систему НАТО
14:30 04.12.2019
Балтійські держави переконують Ердогана не блокувати посилення НАТО на кордоні з РФ
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 05.12.2019
У Зеленського розповіли про план "Б" України, якщо Росія не виконуватиме зобов’язань
16:15 05.12.2019
Україна, Грузія і Молдова пропонують ЄС створити додатковий формат взаємодії
16:01 05.12.2019
USAID запускає нову програму в Україні з бюджетом $10 мільйонів
15:45 05.12.2019
На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд