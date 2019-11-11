Оккупированный Севастополь переведут на почасовую подачу воды

15:15 05.12.2019   Крым

По словам "депутата" Вячеслава Горелова, реки и ручьи пересохли, и, в условиях отсутствия днепровской воды, город может оказаться в беспрецедентной ситуации.

Как сообщил Горелов, реки и ручьи оккупированногоиСевастополя пересохли, долгая засуха и отсутствие осадков дали свои плоды. Если зима и весна тоже будут безосадочными, то город ждет беда, сообщают Примечания.

В декабре 2018 года Горелов участвовал в совещании "Совфеда", где ведущий технолог предприятия «Вода Крыма» предположил, что 2019 год может стать началом засушливой двухлетки.

Тогда спасала днепровская вода. Однако сейчас ситуация еще хуже — Северо-Крымский канал перекрыт Украиной, и на эту воду надежды нет.

В оккупированном Севастополе есть небольшое резервное водохранилище под горой Гасфорта, которое могло бы помочь в случае серьезной проблемы. Только вот оно находится в частной аренде у «Ночных Волков».

Предполагаемые запасы воды в этом водохранилище составляют около пяти миллионов кубометров, говорит Горелов.

9 ноября 2019 года гидрологи уже во весь голос объявили о надвигающейся катастрофе — больших осадков не прогнозируется, воды Днепра нет, и погода стала причиной пересыхания основных рек, среди которых и питающая Чернореченское водохранилище река Черная. Множество рек истощены, среди них реки Коккозка, Кача и Бельбек. Расход в них упал сразу в несколько раз.

При этом сами реки остаются способом заработка — с ними постоянно что-то хотят сделать. Особенно часто инициативы поднимаются касаемо реки Коккозка, которую то собирались в дамбу убрать, то в водохранилище слить.

Небольшую реку хотели отгородить берегоукрепительными сооружениями по три метра высотой, хотя наводнений здесь не было никогда. На странную берегозащиту планировалось выделить 58 млн рублей. Для строительства планировалось вырубить множество деревьев, в том числе — краснокнижных. Местным удалось отбить у чиновников реку и деревья.

Абсурдность предлагаемых мероприятий по защите села от паводков можно сравнить лишь со скандально известным проектом строительства водохранилища на реке Коккозка за 2 млрд рублей. Данная инициатива вызвала негативную реакцию жителей Бахчисарайского района, которых поддержали специалисты в области экологии и геологии. По их мнению, переброска вод Коккозки на Севастополь нанесет непоправимый ущерб экосистеме Бельбекской долины и усилит оползневые процессы на склонах Большого каньона.

 



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