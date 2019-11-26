"Глава" оккупированного Крыма "теряет политический вес"
|15:01 05.12.2019
|Крым
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов по итогам ноября опустился на одну позицию на Бирже губернаторов и выбыл из группы глав регионов, демонстрирующих умеренный рост.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», основными причинами для падения Аксенова стали скандал с сафари-парком «Тайган» и конкурс «Твое правительство».
В первом случае "глава" Крыма позволил втянуть себя в разборки с одиозным бизнесменом Зубковым и полностью проиграл ему в медийном пространстве.
С «Твоим правительством» вышло еще хуже: объявив тотальную перезагрузку власти и заявив «Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти», Аксенов в итоге переназначил большинство прежних "вице-премьеров" и "министров". А публичный этап конкурса отменил вовсе.
Кроме того, свою роль в понижении рейтинга крымского "главы" сыграли отставки его соратников Полонского и Опанасюк, а также непрекращающиеся межэлитные «войны».
Ще на цю тему:
Казантипский и Опукский заповедники будут охранять из Москвы
Українське вино Villa Krim і коньяк Жан-Жак виробляються в окупованому Криму — розслідування
InformNapalm оголошує флешмоб для Apple через "російський" Крим
В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару
У британському порту затримали судно з кримчанами на борту
Оккупанты продолжают "трясти" крымский парк львов «Тайган»
Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь "російським" - Україна протестує