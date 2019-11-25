Київ просить підтримки США щодо участі у Програмі розширених можливостей НАТО
|14:30 05.12.2019
|Украина
Україна очікує на підтримку Сполучених Штатів у процесі отримання статусу учасника партнерства розширених можливостей НАТО.
Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з в.о. помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом Рікером та заступником помічника Держсекретаря Джорджем Кентом 4 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.
"Важливо підтримувати динаміку двостороннього діалогу між нашими країнами та надалі зміцнювати стратегічне партнерство у сферах, які становлять взаємний інтерес. Зокрема, Україна очікує на підтримку США у процесі отримання статусу учасника партнерства розширених можливостей НАТО. Україна досягла значного прогресу у впровадженні стандартів Альянсу та продовжує активно працювати над необхідними змінами", - сказав прем’єр.
Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP). Ця програма, зокрема, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в командній структурі Альянсу.
Гончарук також зачепив проблему "Північного потоку-2" та вказав на важливість застосування санкцій у контексті будівництва трубопроводу. "Цей проєкт є суто політичним. Він несе реальну загрозу енергетичній безпеці європейського регіону, а також значно посилює позицію "Газпрому" в центральній та східній Європі", - заявив Гончарук.
Голова уряду висловив зацікавленість у придбанні американського зрідженого газу, а також у розвитку співпраці у сфері ядерної енергетики.
Гончарук також заявив, що сподівається на збільшення товарообігу між Україною та США. У цьому контексті він наголосив на тому, що уряд має "чіткий намір вжити заходів" для захисту прав інтелектуальної власності на території України.
Прем’єр-міністр додав: "Ми вдячні американській стороні за відновлення дії торговельних преференцій для українських товарів, які були вилучені з-під дії Генералізованої системи преференцій у 2018 році. Ми сподіваємося, що майбутні досягнення України у сфері захисту прав інтелектуальної власності призведуть до розширення переліку українських товарів, на які поширюються торговельні преференції США".
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