Штаб Sea Breeze розміститься у Южному

15:30 05.12.2019   Украина

В Одеській області у місті Южному буде збудованого штаб щорічних українсько-американських військово-морських навчань Sea Breeze.

Про це повідомляє Думская, передає Український мілітарний портал.

Відповідне рішення напередодні погодила Міська рада Южного.

Для цього під забудову Військово-Морським Силам ЗС України передається земельна ділянка розміром у 2,4 гектари в мікрорайоні 1/7.

З проханням про виділення землі до міської влади звернувся командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Вибір на користь будівництва штабу у Южному не випадковий – місто знаходиться між Одесою та Миколаєвом, що зручно у питанні управління навчаннями Sea Breeze, котрі відбуваються одразу в трьох областях, як на морі, так на суші і в повітрі.

Sea Breeze — багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997-го року відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин» між Міноборони США і Міноборони України від 1993-го року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.



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