Пристайко розповів ОБСЄ про очікування від "нормандського саміту"
|14:01 05.12.2019
|Украина
Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про обережний оптимізм перед самітом у нормандському форматі 9 грудня і розповів про очікування від нього.
Про це він сказав під час міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Ми зберігаємо обережний оптимізм і вважаємо, що наслідки саміту мають забезпечити тривалий мир і тривале припинення вогню і щонайменше звільнення решти політичних в’язнів" - заявив міністр.
Також він виклав очікування України у зв’язку з проведенням місцевих виборів на Донбасі.
"Місцеві вибори мають відбутися відповідно до українського законодавства у відповідності до демократичних стандартів ОБСЄ, після того як будуть виконані всі умови щодо безпеки, в тому числі виведення всіх незаконних військових формувань з регіону і відновлення контролю над українсько-російським кордоном" - наголосив Пристайко.
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