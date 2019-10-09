64 депутати Європейського парламенту закликають президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель наполягати на безумовному та повному обміні полоненими між Російською Федерацією й Україною.

Копію відповідного листа до лідерів Франції та Німеччини опублікував у Twitter депутат Європарламенту від політичної групи "Європейські консерватори та реформісти" Вітольд Ващиковський, який є головою делегації ЄП у Комітеті Асоціації Україна-ЄС, передає УНІАН.

"Беручи до уваги "нормандський саміт", який відбудеться 9 грудня, ми, члени Європейського парламенту, хочемо висловити вдячність за ваше лідерство і посередництво, одночасно допомагаючи обом сторонам - Російській Федерації та Україні - знайти взаємоприйнятні рішення і шляхи просування до мирного врегулювання конфлікту на сході України з повною повагою до територіальної цілісності України", - йдеться у листі 64.

"Цим листом ми б хотіли наголосити на важливості успіху обміну полоненими, який відбувся 7 вересня. Враховуючи вашу роль у процесі мирних переговорів, ми просимо вас наполегливо закликати до безумовного та повного обміну ув'язненими якнайшвидше", - наголосили євродепутати.

Вони висловили переконання, що такий обмін створить надійні та сприятливі умови для подальших мирних переговорів і сприятиме урегулюванню гуманітарного виміру конфлікту.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряка та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

4 грудня президент Володимир Зеленський прокоментував великий обмін з Росією утримуваними особами у форматі "всіх на всіх", заявивши, що дуже хоче, щоб Новий рік українські бранці зустрічали зі своїми сім’ями вдома, в Україні.



