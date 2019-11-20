Сполучені Штати Америки підтримують позицію України на майбутній зустрічі лідерів "нормандського формату"в Парижі.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"США підтримують позицію України на переговорах у нормандському форматі, які мають розпочатися у понеділок. Провина Російської Федерації у тому, що її дії призвели до початку війни, яка триває вже п'ятий рік, очевидна. Тобто Росія має вжити кроків до того, щоб розв'язати цю ситуацію”, - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що вперше за три роки лідери нормандської четвірки проводитимуть зустріч, і, за його словами, це є можливістю для Росії погодитися вивести свої війська та повернути окуповану частину Донбасу під контроль України.

"На переговорах у понеділок президент Зеленський матиме нашу потужну підтримку”, - запевнив Тейлор.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.