США обіцяють Зеленському потужну підтримку на "нормандській зустрічі"
|13:15 05.12.2019
|Украина
Сполучені Штати Америки підтримують позицію України на майбутній зустрічі лідерів "нормандського формату"в Парижі.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"США підтримують позицію України на переговорах у нормандському форматі, які мають розпочатися у понеділок. Провина Російської Федерації у тому, що її дії призвели до початку війни, яка триває вже п'ятий рік, очевидна. Тобто Росія має вжити кроків до того, щоб розв'язати цю ситуацію”, - зазначив дипломат.
Він підкреслив, що вперше за три роки лідери нормандської четвірки проводитимуть зустріч, і, за його словами, це є можливістю для Росії погодитися вивести свої війська та повернути окуповану частину Донбасу під контроль України.
"На переговорах у понеділок президент Зеленський матиме нашу потужну підтримку”, - запевнив Тейлор.
Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.
Ще на цю тему:
Помічник держсекретаря США сьогодні відвідає Україну
Пристайко: тема України стає "токсичною" в США
У Вашингтоні прогнозують, що труби «Північного потоку» стануть власністю «Нафтогазу»
США висловили підтримку Україні перед "нормандським самітом"
Трамп повідомив про відставку голови Військово-морських сил США
Не лише зброя: Помпео запевнив, що США продовжать допомагати Україні
Судно з американським скрапленим газом для України прибуло до терміналу в Польщі – посольство