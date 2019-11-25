Росія засудила кримського активіста Сейтосманова до 17 років колонії

13:01 05.12.2019   Крым

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова. Його обвинувачують в організації осередку ісламської партії «Хізб ут-Тахрір» в Севастополі. Ця партія заборонена в Росії.

Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», передає Главком.

Суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Саме таке покарання раніше просив прокурор Ігор Надолинський для Сейтосманова.

Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в с. Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК Росії («Організація діяльності терористичної організації»).



Ще на цю тему:

11:30 05.12.2019
«Нам не дают высказываться» — фигуранты «дела о «терроризме» сделали заявление
19:15 02.12.2019
Апеляцію на вирок фігурантам “сімферопольської справи” розглянуть наприкінці грудня
18:01 02.12.2019
Перша премія у 2019 році присуджена правозахисниці з Криму Лілі Гемеджі
08:15 02.12.2019
У кримського татарина в російському СІЗО відібрали ліки
21:10 29.11.2019
Окупанти відправили двох кримських татар на примусову психіатричну експертизу
16:00 29.11.2019
Политзаключенного Асанова удерживают в спецблоке СИЗО / Фото
13:30 29.11.2019
Чотирьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» залишили за ґратами
11:45 29.11.2019
Кримського політв'язня помістили в ШІЗО за "86 порушень"
20:01 28.11.2019
"Бахчисарайська справа": ФСБ не надала суду доказів підготовки терактів кримськими татарами
14:15 28.11.2019
Фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» знову етапують до Росії
11:37 28.11.2019
Освободить Джемиля Гафарова: в Сети появилась петиция в поддержку тяжелобольного политзаключенного
10:01 28.11.2019
Кримським татарам у російському СІЗО видали сухпайок з цвіллю і свининою - адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 05.12.2019
Российские ударные вертолёты получат немецкие системы автоматизированного проектирования от Siemens AG
12:45 05.12.2019
У США назвали "нормандську" зустріч шансом для РФ повернути Донбас Україні
10:45 05.12.2019
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
09:55 05.12.2019
Сенат США обговорить нові санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
20:55 04.12.2019
Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
18:45 04.12.2019
Столтенберг: російські комплекси С-400 у Туреччині не будуть інтегровані в систему НАТО
14:30 04.12.2019
Балтійські держави переконують Ердогана не блокувати посилення НАТО на кордоні з РФ
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 05.12.2019
У Зеленського розповіли про план "Б" України, якщо Росія не виконуватиме зобов’язань
16:15 05.12.2019
Україна, Грузія і Молдова пропонують ЄС створити додатковий формат взаємодії
16:01 05.12.2019
USAID запускає нову програму в Україні з бюджетом $10 мільйонів
15:45 05.12.2019
На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд