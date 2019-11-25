Росія засудила кримського активіста Сейтосманова до 17 років колонії
|13:01 05.12.2019
|Крым
Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова. Його обвинувачують в організації осередку ісламської партії «Хізб ут-Тахрір» в Севастополі. Ця партія заборонена в Росії.
Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», передає Главком.
Суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Саме таке покарання раніше просив прокурор Ігор Надолинський для Сейтосманова.
Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в с. Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.
Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК Росії («Організація діяльності терористичної організації»).
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