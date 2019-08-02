У США назвали "нормандську" зустріч шансом для РФ повернути Донбас Україні

12:45 05.12.2019   Россия

Зустріч у "нормандському форматі" стане чудовою нагодою для Росії вивести війська з Донбасу та повернути Україні контроль над її територіями.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор журналістам на полях форуму "Точка неповернення", передає кореспондент УНН.

"США підтримують Україну у переговорах в "нормандському форматі", які мають розпочатись у понеділок. Російська Федерація, очевидно, має провину - РФ і її дії призвели до початку того конфлікту, тієї війни, яка триває вже 5 рік", - заявив Тейлор.

З його слів, Росія "має вжити кроків для того, щоб розв’язати цю ситуацію зі свого боку".

"І це перше за 3 роки, що лідери "нормандської четвірки" проводитимуть зустріч, і це є можливістю для Росії зі свого боку прийняти рішення і вжити кроки до того, щоб вивести свої війська, вивести своїх бійців з території, які нині перебувають поза контролем української влади, та повернути окуповану частину Донбасу під контроль України. Ми підтримуємо Президента Зеленського у цих переговорах в понеділок", - додав американський дипломат.

 



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