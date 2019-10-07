Представители Посольства Германии в Украине, Украинско-немецкой торговой палаты, кoмпании ATU (Agritrade Ukraine), немецкого аграрного и торгового бизнеса обсудили в Одесском морском порту логистические возможности доставки грузов между Одессой и Гамбургом.

Как сообщила пресс-служба администрации порта, гости посетили ДП «Контейнерный терминал Одесса» (КТО) — дочернюю структуру немецкой транспортно-логистической группы Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), передают Порты Украины.

Цель визита — показать, как работают немецкие инвестиции в Украине, чтобы бизнесмены, занятые в аграрном секторе или торговле, не боялись инвестировать в Украину. Визит немецкой делегации состоялся на минувшей неделе.

Гостей принимали вице-президент по общественно-политическим отношениям ДП «КТО» Светлана Яровая и коммерческий директор Игорь Яровенко. После презентации члены делегации посетили новые причалы №1-к и №2-к, осмотрели тыловые складские площади.

«Я уже во второй раз посещаю контейнерный терминал, куда вложены немецкие инвестиции, — сказал руководитель проекта ATU Андре Пиллинг. — Меня очень впечатлило успешное сотрудничество украинского госпредприятия и немецкого бизнеса. Сегодня состав нашей делегации смешанный: в нее вошли представители экономики, ассоциаций, ТПП, участники нашего проекта. Большинство членов делегации впервые в Одессе и на терминале. Для них очень важно самим увидеть, как развивается контейнерный бизнес в Украине, понять, какие логистические возможности доставки грузов существуют между Одессой и Гамбургом. Особенно это интересует представителей коммерческих фирм, ассоциаций, поскольку в последнее время многие немцы получают из СМИ негативную информацию об Украине. Это создает определенные проблемы в торговле между двумя странами, в инвестировании в экономику вашей страны, поскольку для бизнеса, прежде всего, важно доверие».

По словам Пиллинга, очень важно вывести украинские продукты на немецкий рынок. «Как житель Гамбурга должен заметить, что многие украинские продукты, которые продаются в наших магазинах, попадают к нам через Польшу. И в ваших супермаркетах, в частности, в «Таврии», мы видели немецкие товары, которые прибыли в Украину через Польшу. В тоже время мы заинтересованы в прямых торговых отношениях», — резюмировал Пиллинг.

HHLA — крупнейшая портовая и транспортно-логистическая компания Германии. Управляет контейнерными терминалами Altenwerder, Burchardkai и Tollerort в порту Гамбург, терминалом ДП «КТО» в Одесском порту и терминалом Transiidikeskuse в порту Таллинн (Эстония). На три контейнерных терминала в Гамбурге приходится три четверти совокупного контейнерооборота группы. Интермодальный бизнес группы представлен компаниями Metrans и Polzug. Группа в 2018 году увеличила консолидированный контейнерооборот по сравнению с 2017 годом на 1,9% — до 7,336 млн TEU.