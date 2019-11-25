Зеленський: Ми обов’язково повернемо наших людей і наші території
|12:01 05.12.2019
|Крым
Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна обов’язково поверне тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистого зібрання з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України у Києві.
За його словами, увесь світ бачить, що Україна дійсно прагне миру. «Ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців», - зазначив Зеленський.
«Ми обов’язково повернемо наших людей і наші території і зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. Але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою», - додав президент.
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