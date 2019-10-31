Проведено церемонію присвоєння назв чотирьом новозбудованим малим броньованим артилерійським катерам

11:45 05.12.2019   Украина

05 грудня 2017 року в Одесі проведено церемонію присвоєння назв чотирьом новозбудованим для Військово-Морських Сил ЗС України малим броньованим артилерійським катерам.

Враховуючи клопотання територіальних громад, катери проекту 58155 отримали іменні назви “Вишгород”, “Кременчук”, “Лубни” і “Нікополь”, повідомляє ВМС ЗС України.

У заході взяли участь представники Командування ВМС ЗС України, органів державної та місцевої влади, міські голови населених пунктів, назви яких отримали катери, правління ПАО “Завод “Кузня на Рибальському”, ветерани, волонтери, громадськість.

Після цього катери вийшли в море для проведення тактичного навчання, до якого залучалися 6 малих броньованих артилерійських катерів, у тому числі 4 новозбудованих, а також 2 вертольоти морської авіації.

Управління діями сил здійснювалося з фрегата “Гетьман Сагайдачний”.



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