«Нам не дают высказываться» — фигуранты «дела о «терроризме» сделали заявление

11:30 05.12.2019   Крым

Крымскотатарские политзаключенные, фигуранты «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) сделали коллективное заявление, в котором сообщили, что суд в РФ нарушает их законные права.

Об этом фигуранты накануне заявили в комментарии активистам «Крымской солидарности», передает ATR.

«На протяжении трех судебных заседаний <...> нам не дают высказываться. Наши законные права на ходатайства и заявления просто игнорируются, оставляя на потом. <...> Это явное противоречие действующему законодательству. Мы два года ждали, чтобы на суде что-то говорить. Сейчас допрашивают оперативного сотрудника ФСБ, который находится в очень тяжелом положении, потому что обманывать тяжело. Тем более, когда задаются открытые прямые вопросы, которые выявляют весь обман. Вот в этот момент нам не дают что-то сказать. <...> Мы не жалуемся, мы говорим, что нарушаются наши права», — рассказал политзаключенный Сервер Мустафаев.

Как сообщалось , восьмерых фигурантов «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) российские силовики 12 сентября этапировали из Крыма на территорию РФ.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).



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