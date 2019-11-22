Зеленський про одеську трагедію: Не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше
|10:05 05.12.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час пожежі в одеському коледжі загинула студентка, але кількість жертв може зрости, оскільки 14 осіб зникли безвісти, а п'ятеро перебувають у важкому стані.
Про це Президент написав у Facebook, передає Укрінформ.
"У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше. Ми всі бажаємо найшвидшого одужання постраждалим. 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж", - вказав Зеленський.
Він також відзначив "без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників". "7 з них також зараз на лікарняних ліжках".
"Дуже прошу громадськість і журналістів оперувати лише коректними цифрами. Отже, станом на 6:00 в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях відповідно до отриманих травм і необхідної допомоги", - вказав Президент.
Зеленський доручив голові Одеської ОДА та місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до трагедії.
Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. м².
Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.
Ще на цю тему:
Через пожежу в коледжі Одеси безвісти зникли 15 осіб
На Херсонщині невідомі викрали двигун з прокурорського човна
В результате пожара в центре Одессы погибли три человека, - источник
Дев'ятьох осіб госпіталізовано внаслідок пожежі в Одеському коледжі, площа якої зросла до 2 тис. кв. м
Одеса: власник танкера "Делфі" вийшов на зв’язок
Танкер “Делфі” можуть розрізати на місці, де він затонув
В Одесі навколо аварійного танкера Delfi встановили бони
Створено комісію з розслідування аварії з танкером біля Одеси
Двоє моряків з одеського танкера залишаються в лікарні
Водолази "витягли" екіпаж викинутого на мілину танкера