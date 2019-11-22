Зеленський про одеську трагедію: Не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше

10:05 05.12.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час пожежі в одеському коледжі загинула студентка, але кількість жертв може зрости, оскільки 14 осіб зникли безвісти, а п'ятеро перебувають у важкому стані.

Про це Президент написав у Facebook, передає Укрінформ.

"У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше. Ми всі бажаємо найшвидшого одужання постраждалим. 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж", - вказав Зеленський.

Він також відзначив "без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників". "7 з них також зараз на лікарняних ліжках".

"Дуже прошу громадськість і журналістів оперувати лише коректними цифрами. Отже, станом на 6:00 в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях відповідно до отриманих травм і необхідної допомоги", - вказав Президент.

Зеленський доручив голові Одеської ОДА та місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до трагедії.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. м².

Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.



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