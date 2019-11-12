Сенатський комітет з міжнародних відносин Конгресу США наступного тижня проведе голосування щодо законопроєкту, який передбачає запровадження санкцій проти Росії за втручання Кремля в американські вибори й агресію проти України.

Про це заявила 4 грудня представник комітету, передає Радіо Свобода.

Законопроєкт, "Акт про захист американської безпеки від російської агресії" (DASKA), розглянуть 11 грудня на засіданні комітету. Документ представили у Сенаті в лютому з ініціативи кількох сенаторів, в тому числі республіканця Ліндсі Грема і демократа Боба Менендеса. Важливою частиною масштабного законопроєкту є санкції проти Росії.

Пропонується запровадити санкції щодо російських банків, причетних до втручання у вибори в США та інших державах, компаній, що працюють в області кібероперацій. Також обмеження можуть накласти на нові державні позики Росії. Окрім того, об’єктами санкцій можуть стати громадяни Росії та організації, що займаються незаконною діяльністю за "прямим або непрямим дорученням Володимира Путіна".

Найбільш відчутною для Росії може стати пропозиція запровадити жорсткі санкції відносно російської нафтової та газової галузі, об’єктом яких можуть стати іноземні постачальники обладнання, технологій, послуг і кредитори російського енергетичного сектору.

Санкції також передбачені проти російських громадян, причетних до захоплення українських моряків у Керченській затоці в листопаді минулого року і російських військовослужбовців, які перешкоджали свободі мореплавства в цій акваторії.