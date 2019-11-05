Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє

Отже, як повідомлялося, вранці 4 грудня 2019 року український суховантаж NEW LEO (IMO: 9113044), який йшов від Елевсіса (Греція) до Гемліка (Туреччина), зазнав несправності двигуна в 30 милях на схід-північний схід від грецького острова Скірос в умовах сильного вітру ( 8-9 балів - до 74 км / год).

Вантаж сталі почав зміщуватися, і український екіпаж попросив допомоги, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) та головний редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Два гелікоптери ВВС Греції Super Puma вилетіли з аеропорту Хіос і 130 бригади бойових гелікоптерів з авіабази Лемнос, один корабель Coast Guard, два кораблі ВМС Греції, п'ять торговельних кораблів, що знаходилися в цьому районі, і один гелікоптер ВМС США також прийшли на допомогу.

До 11:00 усіх членів екіпажу підняли на борт вертольотів Super Puma та доставили до острова Скірос. (гелікоптери ВВС сил підняли на борт 10 людей з судна та ще 4-х чоловіків - з рятувального плота).

Два члени екіпажу отримали травми, були госпіталізовані до місцевого шпиталю, а потім перевезені гелікоптером до Афін.

Як можна побачити на карті, в районі катастрофи знаходяться 2 грецьких буксири, отже, скоріш за все, судно залишилося на плаву, і його намагаються буксирувати до порту.

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