Трамп планує дати $250 млн для нової оборонної допомоги Україні – Пентагон

10:15 05.12.2019   Украина

Президент США Дональд Трамп у проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік пропонуватиме виділити щонайменше $250 млн на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, в тому числі, на придбання протитанкових ракет "Джавелін".

Про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, повідомляє американське видання Defense News, передає Укрінформ.

"Якщо Конгрес затвердить (проєкт бюджету – ред.) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні", - зазначив чиновник. 

Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися по лінії Пентагону для України цього року, були надані майже в повному обсязі — за виключенням $8,5 млн, які будуть виділені пізніше. За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань у 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік.

Нагадаємо: у березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок "Джавелін".

У жовтні цього року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10-ти пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.



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