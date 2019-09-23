Врегулювання ситуації в Україні стало головним пріоритетом для Словаччини, від якої в кінці поточного року обов'язки держави-голови ОБСЄ перейдуть до Албанії.

Про це пише російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на прессекретаря чинного голови ОБСЄ, словацького міністра закордонних справ Борис Ганделя, передає УНН.

“Україна знаходиться на чолі наших пріоритетів як держави — голови ОБСЄ, обов’язки якого з 1 січня 2020 року наша республіка передасть Албанії, — сказав він. — На території України відбувається найбільш небезпечний конфлікт в зоні ОБСЄ. На сході України відбувається війна і там гинуть люди. Словаччина дуже старається дієво допомогти у врегулюванні цієї ситуації”.

Чинний голова ОБСЄ, глава словацької дипломатії Мирослав Лайчак, як підкреслив його прессекретар, кілька разів здійснював поїздки до України. Лайчак, зокрема, був на лінії зіткнення сторін конфлікту на Донбасі.

Під час головування Словаччини в ОБСЄ, як сказав Гандель, відбулися видимі позитивні зміни, які неможливо було уявити ще рік тому в справі врегулювання конфлікту на Донбасі. Серед названих позитивних змін були озвучені наступні: обмін полоненими, ліквідація мінних полів, відведення від лінії зіткнення важкої бойової техніки, відновлення моста в Станиці Луганській.

Тема врегулювання ситуації на сході України, за словами Ганделя, буде підніматися під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Братиславі. Передбачається, що тоді ж ця тема буде обговорюватися в ході двосторонньої зустрічі Лайчака і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що очолить делегацію з РФ.