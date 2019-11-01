У закритому режимі: Зеленський призначив засідання РНБО на суботу
|07:50 05.12.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський проведе закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України напередодні зустрічі з лідерами нормандської четвірки.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов після наради в рамках підготовки до зустрічі у нормандському форматі, передає НВ.
Засідання РНБО заплановане на суботу, 7 грудня.
«За підсумками наради ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в повідомленні РНБО.
Нагадаємо, що на координаційній нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
9 грудня в Парижі заплановано саміт лідерів нормандської четвірки: України, Німеччини, Франції та Росії.
Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.
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