Президент України Володимир Зеленський проведе закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України напередодні зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов після наради в рамках підготовки до зустрічі у нормандському форматі, передає НВ.

Засідання РНБО заплановане на суботу, 7 грудня.

«За підсумками наради ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в повідомленні РНБО.

Нагадаємо, що на координаційній нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

9 грудня в Парижі заплановано саміт лідерів нормандської четвірки: України, Німеччини, Франції та Росії.

Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.