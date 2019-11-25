СБУ затримала кримського «єдинороса», який їхав по український паспорт
|11:15 05.12.2019
|Крым
Служба безпеки України заявила 4 грудня, що затримала на адміністративному кордоні з анексованим Кримом члена російської партії «Єдина Росія».
«Контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської владної політичної партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого. Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії «Єдина Росія» планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта», – вказано в повідомленні, передає Радіо Свобода.
За даними української спецслужби, в 2014 році Кучерявий сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі.
Кучерявий був нагороджений медаллю Міноборони Росії «За возвращение Крыма» та ювілейним знаком ФСБ Росії «Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя».
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Ще на цю тему:
У Зеленського розповіли про план "Б" України, якщо Росія не виконуватиме зобов’язань
На угорському телебаченні Крим позначили як російську територію
Художник з Казахстану прийшов до посольства України, що просити вибачення за заяву Токаєва про Крим
Зеленський: Ми обов’язково повернемо наших людей і наші території
Деокупація Криму: активісти пікетуватимуть посольства країн Будапештського меморандуму
«Осел не станет конем» — Чубаров отреагировал на слова президента Казахстана о Крыме
У Києві розраховують покрити 80% Криму українським радіомовленням
Медведев даст 1,6 млрд Аксенову за доверие крымчан Путину
Зеленський прагне повернути всіх полонених до Нового року
Президент Казахстану про Крим: ми не вважаємо це анексією