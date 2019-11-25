Служба безпеки України заявила 4 грудня, що затримала на адміністративному кордоні з анексованим Кримом члена російської партії «Єдина Росія».

«Контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської владної політичної партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого. Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії «Єдина Росія» планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта», – вказано в повідомленні, передає Радіо Свобода.

За даними української спецслужби, в 2014 році Кучерявий сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі.

Кучерявий був нагороджений медаллю Міноборони Росії «За возвращение Крыма» та ювілейним знаком ФСБ Росії «Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.