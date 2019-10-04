Європейський Союз закликає Анкару надати текст нового "Меморандуму про взаєморозуміння" між Туреччиною та Лівією.

Відповідна заява представника ЄС є в розпорядженні "Європейської правди".

"Двосторонній "Меморандум про взаєморозуміння" між Туреччиною та Лівією від 27 листопада 2019 року щодо морського розмежування не оприлюднюється. Потрібні подальші роз’яснення щодо його змісту. Ми очікуємо, що текст буде негайно повідомлено Європейському Союзу", - йдеться в заяві.

Європейський Союз підкреслює, що повністю солідарний з Грецією та Кіпром щодо останніх дій Туреччини у Східному Середземномор'ї, зокрема у Егейському морі.

"Туреччині необхідно поважати суверенітет та суверенні права всіх держав-членів ЄС, на чому неодноразово наголошували Європейська рада та висновки Ради, востаннє у червні 2019 року.

Необхідно, щоб міжнародне морське право, принцип добросусідських відносин, а також суверенітет та суверенні права на морські зони всіх сусідніх прибережних держав, включаючи ті, що породжуються їхніми островами, були дотримані. Усі члени міжнародної спільноти повинні дотримуватися цих принципів і повинні утримуватися від будь-яких дій, що підривають регіональну стабільність та безпеку", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру