У Єврокомісії запевнили, що окуповані території не завадять зближенню України з ЄС

09:01 05.12.2019   Украина

Окупація Росією частини територій України не завадить зближенню країни з Європейським Союзом.

Про це заявив новий єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту в Брюсселі, повідомляє DW, передає  УНІАН.

«Щодо Грузії, Молдови та України та запитання, чи проблеми, які вони мають з Росією, включно з окупацією їхніх територій, не будуть перешкодою для наближення до Євросоюзу. Я думаю, що ні. Ми вже це довели та продовжимо це доводити», - запевнив єврокомісар.

Варгеї нагадав, що угоди про асоціацію з цими трьома країнами передбачають імплементацію ними 70 відсотків від усього законодавства ЄС.

«Завдяки цьому вони можуть наблизитися до ЄС у практично будь-якій сфері їхнього життя настільки, наскільки вони хочуть. Ми продовжуватимемо їх підтримувати у цьому», - зазначив єврокомісар.

«Якщо є додаткові сфери, де вони хотіли би більше співпрацювати з нами, то ми більше ніж щасливі зробити це. Коли я дивлюся на Україну, я вважаю дуже цікавим, якщо ми зможемо тісніше сполучити її з нами - чи в цифровій, чи в енергетичній, чи в транспортній інфраструктурі», - уточнив посадовець.

На думку Варгеї, коли потенціал для зближення, передбачений угодами про асоціацію, буде вичерпано, то почнуть говорити про питання членства цих країн у ЄС.

Але поки до цього ще далеко, застеріг єврокомісар.

Раніше того ж дня новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз повинен надавати Україні будь-яку підтримку, якої вона потребує в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.


 



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