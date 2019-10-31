Зеленський зібрав церковників і попросив поради щодо "нормандської зустрічі"

09:30 05.12.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту у Нормандському форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

У зв’язку з переговорами лідерів країн Нормандського формату Президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Президент наголосив, що через три роки блокування зустрічі “Нормандської четвірки” з’явилася можливість розпочати діалог. Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради.

“Тоді відчуватиму, що всі ми разом”, — сказав він.

Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали Президенту сили, терпіння й Божого благословення на переговорах лідерів країн — учасниць Нормандського формату, йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

“Представники церков і релігійних організацій також висловили занепокоєння стосовно законопроекту № 0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, відзначили питання виділення землі для зведення культових споруд, а також наголосили на необхідності співпраці для підтримки безпеки всередині країни”, — йдеться у повідомленні.

Президент запевнив у готовності до зустрічей і розв’язання проблем, відзначили в Офісі Президента.

Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Востаннє зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.



Ще на цю тему:

10:30 05.12.2019
Епіфаній звернувся до Зеленського через переслідування вірян в Криму та на Донбасі
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
19:15 08.11.2019
Адже прийшов час. Александрійський патріарх офіційно повідомив ПЦУ про визнання
18:30 31.10.2019
Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ
18:45 17.10.2019
РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ
14:21 14.08.2019
УАПЦ припинила існування – офіційно
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
10:49 13.11.2018
Попы-десантники с надувным храмом: совместный проект МО России и РПЦ / Видео
12:56 12.11.2018
Москва направила в Турцию священника для причащения живущих в Стамбуле россиян. Пока только одного
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
08:20 16.10.2018
РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 05.12.2019
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
09:55 05.12.2019
Сенат США обговорить нові санкції проти Росії
08:45 05.12.2019
ЗМІ назвали висланих з ФРН дипломатів агентами зовнішньої розвідки Росії
19:45 04.12.2019
НАТО погодив оновлений план із захисту Польщі та країн Балтії - генсек
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
20:55 04.12.2019
Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
18:45 04.12.2019
Столтенберг: російські комплекси С-400 у Туреччині не будуть інтегровані в систему НАТО
14:30 04.12.2019
Балтійські держави переконують Ердогана не блокувати посилення НАТО на кордоні з РФ
Всі новини країни
Украина Украина
11:15 05.12.2019
СБУ затримала кримського «єдинороса», який їхав по український паспорт
11:01 05.12.2019
У МЗС Словаччини заявили, що Україна стала головним пріоритетом для Братислави в ОБСЄ
10:30 05.12.2019
Епіфаній звернувся до Зеленського через переслідування вірян в Криму та на Донбасі
10:15 05.12.2019
Трамп планує дати $250 млн для нової оборонної допомоги Україні – Пентагон
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд