Оголошені персонами нон ґрата двоє співробітників російського посольства в Берліні є агентами зовнішньої розвідки Міноборони Росії (Головне управління Генштабу, колишнє ГРУ).

Про це пише Suddeutsche Zeitung з посиланням на урядові джерела, пише УНН.

У матеріалі стверджується, що цю інформацію також підтверджують телерадіомовні компанії Norddeutscher Rundfunk (NDR) і Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Будь-якої інформації про особу російських дипломатів німецькі журналісти не надали. Російські ЗМІ направили запит до прес-служби посольства Росії в Німеччині і в прес-службу Міноборони Росії.

Як зазначає газета, влада Німеччини не захотіла чинити за прикладом західних країн після отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, яке відбулося в березні минулого року. Після інциденту в Солсбері британська влада вислала 23 російських дипломата. Ще понад 20 країн прийняли аналогічне рішення. Серед тих, хто оголосив співробітників російських дипмісій персонами нон ґрата, були США, Канада, Франція, Польща, Австралія, Іспанія, Чехія, Данія, Литва, Латвія, Естонія та, зокрема, Україна. Найбільше число дипломатів вислали США — 60.

Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата вдень 4 грудня. Вони будуть вислані з країни. У Міністерстві закордонних справ Німеччини пояснили, що це рішення було прийнято за фактом розслідування вбивства громадянина Грузії в Берліні. У МЗС ФРН заявили, що є достатні підстави вважати, що злочин міг бути виконаний за замовленням влади Росії або Чечні. Москва назвала цю інформацію домислами.